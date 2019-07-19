參與英語營隊活動學童和志工合影。（陳俊雄翻攝）

新北市教育局19日在土城樂利國小舉行108年度海外華裔青少年英語營結業典禮，頒發學習證書給第二梯次40名學生，並頒發感謝狀予4名海外華裔志工和20名新北市青年外交大使。

教育局表示，今年營隊活動共2梯次，每梯為期5天，由華裔志工與新北市市高中生青年外交大使（YA大使）共同設計課程，主題生活化並融入玩具總動員、CUP SONG、西洋歌曲教唱、動手做創意等，動靜態活動兼具，讓學生浸潤式學習英語表達及增進英語會話的信心。

美國高中志工Jim認為，台灣的小學生相當活潑，經鼓勵都勇於開口說英語，很開心看到學生的進步；華裔志工Lauren認為，台灣的學生活潑又有創意，一開始會因為擔心文法或用字不對而膽怯發言，經鼓勵後都勇於用英語溝通互動。

三重高中鄭逸廷表示，在校沒有機會用英文與外國人交流，營隊提供一個與外國高中生互動學習機會，讓自己的英語溝通與表達能力提升許多；北大高中江昀庭認為，和華裔志工合作備課，讓自己更勇於開口說英語，溝通與表達能力也變得更好，獲益良多。

土城國小趙國舜表示，英語營和一般的英文課很不一樣，華裔志工哥哥鼓勵大家勇敢地用英語表達自己的想法，遇到溝通問題或不懂的英文單字時，YA大使也會熱心溫暖的幫忙，讓自己原本不敢開口說英語，變得更有勇氣開口說。

樂利國小學生張博勳則說，參加英語營沒有學習英語的壓力，透過團體活動、創意手作，在活動中自然的學英語，讓他更有興趣學習英語。

教育局新住民文教輔導科科長吳宜真表示，今年第五年與僑務委員會合作辦理暑期英語營，為期兩週的營隊，對本市的小學生、YA大使、接待家庭及華裔志工都是愉快且難能可貴的經驗。不僅讓華裔志工深度體驗在地生活，認識台灣，也能和年齡相仿的新北市青年外交大使合作教學，同時讓小學生與國外志工面對面交流，增進學生英語能力，擴展國際視野。

(中時 )