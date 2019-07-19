據最新民調顯示，2020總統大選，高雄市長韓國瑜不論對上何種組合，支持度都領先鴻海前董事長郭台銘、總統蔡英文和台北市長郭台銘。在各種對戰組合下，韓國瑜支持度都維持3-4成，領先6-12%

據全國公信力今公布民調顯示，在藍綠對決下，韓國瑜以41.1%的支持度，遙遙領先蔡英文的33.7%。而三腳督對戰組合，韓國瑜的支持度為36.4%，領先蔡的24.2%和柯文哲的24.8%；如果是另外一組三腳督，韓國瑜以33.2%的支持度，領先蔡的27.1%和郭台銘的25.9%；若最後是四腳督狀態，韓國瑜支持度為32.3%，蔡英文為22.1%，柯文哲16.4%，郭台銘為18.4%。顯示不論是何種組合，韓國瑜都領先。

全國公信力最後結論，各種對戰組合下，韓國瑜支持度都維持3-4成，領先6-12%；50%左右選民不支持韓國瑜或柯文哲帶職參選總統，且應該主動辭去市長後參選；46.5%高雄市民支持罷免韓國瑜市長行動；53.5%不支持郭台銘脫黨參選總統，31.8%支持；26.8%支持柯郭配參選總統。

此次民調是全國公信力於7月16日至17日執行，成功訪問1048位年滿20歲的全台民眾，信心水準為95%，抽樣誤差為正負2.98%。

(中時電子報)