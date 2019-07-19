為李亦捷掌鏡的人，就是她的攝影師男朋友。

新科台北電影獎影后李亦捷在頒獎典禮上認愛交往1年多的攝影師男友「雞蛋」，巧的是，在她影后加冕之後，今年底有望曝光的新作品《150米的人生可能》，是行為錄像藝術家崔廣宇的跨領域創作，由李鼎執導，演出陣容除了她還有楊鎮、福地祐介，而攝影正是雞蛋，為情侶檔首度合作。

《150米的人生可能》是一支預計30分鐘長的影像創作，在眷村、公宅取景，其中一個場景是在興隆公宅2D有座150公尺的空中跑道，李亦捷就在那裡開始跟兩男玩你追我跑，和兩位男演員也有許多肢體上的互動，更利用剪接的方式，從跑道跑向森林跟沙漠，還在沙漠跑到「仆街」，被楊鎮一口氣壓上去，畫面看似無厘頭但富含意象。

在拍攝現場李鼎偷瞄雞蛋，發現對方不但沒有吃醋反而一直偷笑，李鼎不禁形容：「現場氣氛彷彿所有人都是在談戀愛。」這次是李鼎跟李亦捷二度合作，想起跟新科影后的初見面，他說：「第一次看到她是穿垮褲、T恤戴帽子，像男孩一樣，原來她也跳過街舞，當過舞蹈老師。」

上周頒獎典禮結束後，李亦捷就跟雞蛋展開4天3夜的浪漫小旅行，離開台北到山區的「祕密基地」避暑，她說：「這是我們約好的，不論有沒有拿獎都要出門走走。」期間遇上丹娜絲颱風，好在對這趟旅行影響不大。

(中時 )