越籍移工逃逸3年，騎車搖晃栽在警手裡。(呂筱蟬翻攝)

50歲的丁姓越南籍移工，於18日下午因騎車搖晃、形跡可疑引起警方注意上前攔查，丁男雖試圖騎車逃跑，但沒多久就被員警追上，警方查出丁男是逃逸3年的越籍移工，詢後將他解送至桃園市專勤隊收容遣返。

警方表示，丁男是在2013年以工作簽證來台打工，但2016年簽證到期後，他不想支付額外的費用，決定冒著隨時被遣返的風險逃跑。3年來丁男四處在工地打零工並借住朋友家中，最近才到觀音地區來找工作。

18日下午，大園警分局新坡派出所警員王儒瀚、姜彣勳，帶著實習生陳人瑋、鄭柏彥執行巡邏勤務時，在觀音區新華路與金華路口發現丁男騎車搖晃、形跡可疑，欲上前盤查時丁男卻加速逃逸，警方立即開車尾隨，丁男被追上後棄車往空地逃跑，但仍然跑不過年輕力壯的員警，沒多久就被逮到。

丁男被查獲後似乎也鬆了一口氣，淡淡地表示自己已3年沒有回越南了，這次雖然被查獲要遣返回國，但也終於能見到許久不見的家人，不必再過四處躲藏的日子。

(中時 )