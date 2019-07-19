太陽花學運領袖林飛帆接任民進黨副秘書長，更宣布下一個重要目標是打造「非韓家園」，對此名嘴羅友志表示這六字絕對會掀風暴，更嘲諷總統蔡英文，此舉無疑將自己的「金魚腦性格」表露無遺。

羅友志表示林飛帆接副秘書長這舉相當高明，因為代表的是「反服貿的延伸-恐中票」、「太陽花年輕票」和「時代力量小綠票」，也凸顯出蔡英文三分鐘思考的「金魚腦性格」，完全沒去思考「黨內分裂」的隱憂，提拔林飛帆一舉，完全沒顧慮到黨內拼了十幾年的「老年輕人」怎麼想？從助理幫民進黨拼下一席市議員的「青年人」怎麼想？因此嘲諷蔡英文「只看眼前利益，不顧後果」。

羅友志臉書全文。(圖/羅友志臉書)

此外林飛帆喊出「打造非韓家園」，也讓羅友志坦言勢必先起政治風暴，因為「打造」兩個字對於在民進黨拼了幾十年的老黨工而言，無非相當刺耳，不難推測「霸凌林飛帆」已成為民進黨的茶壺風暴，至於蔡英文會如何看待? 羅友志則坦言就是「我不管」三個字可形容。

(中時電子報)