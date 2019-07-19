Here is the full sequence of the Boone ejection. Hot mics galore. pic.twitter.com/R6Vw0qw0qn — Jomboy (@Jomboy_) July 18, 2019

洋基與光芒進行雙重賽，午場的比賽雖然天氣涼爽，不過比賽可是非常火爆，洋基總教練波恩(Aaron Boone)因不滿菜鳥主審的好球帶判決，在休息室飆罵主審，最後甚至被驅逐出場，不過波恩沒想到的是，一支場內麥克風將對話全都錄下來了。

過去大家看比賽可能都會好奇主審跟教練都在說些什麼，這次波恩爆粗口則是尷尬地全被收錄了。2局下半賈登納(Brett Gardner)面對光芒投手奇利諾斯(Yonny Chirinos)，結果沒掉進好球帶的伸卡球卻被主審米勒(Brennan Miller)三振拉弓，賈登納氣到回休息室拿球棒狂砸休息室的櫃子和天花板，在一旁的波恩也不滿的碎碎念。

接著拉瑪修(DJ LeMahieu)上場打擊，第一顆偏高外角的速球主審也判定好球，波恩不滿情緒大爆發，在休息室不斷飆罵國罵並質疑好球帶，主審警告他，「Aaron，我全都聽到了！」但波恩不因此停止，主審最後受不了後直接將波恩驅逐出場，波恩氣急敗壞衝上場找主審理論，狂飆F開頭國罵，而麥克風則是不巧全錄下了。

「我的球員在打擊區想好好攻擊，但你判的他X的爛透了，我真為你感到遺憾！你可以盡責點嗎，對方是個好投手但我的球員快氣死了！好球帶精準點好嗎？」波恩怒氣十足、句句帶髒字，面對面飆罵主審後便退場，自家球員包含賈登納都在場邊為波恩拍手喝采。

據了解，主審米勒是菜鳥裁判，4月20才有第一次大聯盟主審經驗，而錄音檔流出後，球迷自製帶有字幕的影片在網路上瘋傳。許多球迷認為波恩挺身而出的行為，不但很盡責而且做得很棒，也有媒體認為波恩此舉成功贏下紐約球迷的心了。

(中時電子報)