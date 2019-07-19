微風南山新櫃登場「金鍋韓式豆腐鍋」海鮮韓式冷麵，180元，升級套餐＋50元有3種小菜＋飲料＋湯。（微風提供）

微風南山新櫃登場「ROLL ICE CREAM FACTORY」台灣限定-北海道草莓牛奶270（左起）、香蕉船220元、抹茶之吻220元。（微風提供）

微風南山主廚之夜-仲夏饗食祭今（19日）起開跑，全館各樓層排隊美食餐廳推出限定優惠、限定餐點；高樓層餐廳Smith＆Wollensky、新葡苑46或6F-D弐拾弐、7F-Trine＆Zen等餐廳也推出3日限定餐飲優惠，新櫃捲捲冰ROLL ICE CREAM FACTORY及金鍋韓式豆腐鍋也參與；今晚有殿堂級名廚客座，首3日還有米其林限「食」星級套餐，要讓饕客和消費者「食」在精彩。

今起至21日首3日當日全館滿1000元，可兌換B2F微風美饌百元饗食券；再憑微風積點禮遇會員於1-7F餐廳（atré除外）、B1F、B2F當日累計消費滿3000元可兌換200元電子酬賓券；於atré 2-4F指定餐飲櫃位當日單櫃累滿3000送200元電子酬賓券，持台北南山廣場卡消費達上述指定任一條件，再加贈限量100元紙本酬賓券。此外，微風禮遇會員加碼每日限量777個會員，當天消費滿50元可憑發票至1F抽獎，有機會獲點數7777點或免費抽3C等大獎。

微風超市首3日除酒、米、油、鹽等特定商品外全面9折，期間購買熟食區任選牛排，並採用微風超市主廚代客現煎服務，可現場享用滿2000現抵200優惠。

另，今晚主廚之夜邀來多位殿堂級名廚快閃客座，像是Daimon ‧犇廚魔館中國首位摘星女主廚譚綺文、THE UKAI TAIPEI集團總料理長笹野雄一郎、Saffron 46米其林必比登印度籍主廚Sudhir、Mirawan破除框架法式料理主廚鄭裕錞Josh、和牛47乾杯集團日籍總料理長鈴木俊寬、SMITH＆WOLLENSKY S＆W廚藝總監Cale Jackson。

微風南山首賣，阿舍食堂老饕半筋半肉牛肉麵，原價350元、優惠價280元。20日有「阿舍食堂x加佳酒 最牛的微醺午後」由佟凱玲擔任一日店長。（微風提供）

微風超市南山店日本和牛老饕品嘗牛排組，原價5745元、優惠價4380元，19日至21日於熟食區任選牛排，並使用微風超市主廚代客現煎服務，享滿2000現抵200。（微風提供）

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