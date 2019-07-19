民進黨副祕書長林飛帆昨日向宗教、反同團體及村里長祭出紅色血滴子，指控這些團體「跟中國系統是連在一起」。臉書粉絲頁「設計對白」製圖笑「非凡公子使出滅神地圖砲！」對於林飛帆一句話得罪眾多宗教團體，日前因幾乎每日拜廟，被網友諷「廟婆」的總統蔡英文總統也意外躺槍。

林飛帆剛就任民進黨副秘書長就狂開砲，18日接受廣播節目專訪，指涉大陸以各種方式對台灣進行「紅色滲透」，包括宗教系統。他不改其一貫仇中抹紅的說法，表示台灣有很多地方被滲透，很多破口是被中國掌握，有很多村里長跑到對岸去做一些社區的顧問，包括宗教系統、去年1124很多反同勢力都跟中國系統連在一起。

臉書粉絲頁「設計對白」製圖笑「非凡公子使出滅神地圖砲！」底下網友留言「我也知道壓歲錢是紅色的，有種就只收白的！」、「不跟我好的人通通是紅的就對了，每月九萬很重要的，是我也不會放棄這樣的好康事！」、「那之前蔡總統超級頻繁拜訪宮廟，是在跟中共溝通嘍XD」、「林九萬才加入沒多久，頭殼就壞了」、「相由心生，說話眼睛總是飄離是心虛？阿這些話是不是在說給你恩賜九萬薪水的主子？她可是已拜了過100多間廟宇」、「廟婆：這幾個月我是拜心酸的嗎？」

(中時電子報)