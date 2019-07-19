事故現場。（巫靜婷翻攝）

苗栗縣頭屋鄉尖豐公路19日凌晨4點多發現死亡車禍，79歲的傅姓老婦過馬路時，疑似先遭1名機車騎士猛力衝撞，頭部重創倒地不起，1分多鐘後再被另名機車騎士碰撞，婦人腦漿溢出、血肉模糊慘死路中，肇事機車騎士事發時均逃離現場，警方調閱監視器以車追人，詳細事故原因有待調查。

頭屋鄉台13線尖豐公路鄰近台72線交流道口，平時車流量大，今日清晨4點多，傅姓老婦沿外環道步行，橫越台13線車道時被1輛機車撞擊，老婦被撞當場頭部重創倒地不起，不到2分鐘又有1名機車騎士疑似未注意前方動態撞擊老婦，救護人員到場檢視傅姓老婦已無生命跡象，腦漿溢出當場死亡。

附近住戶表示，當時聽到聲響，出來查看就看見地上1名受傷的婦人及1名疑似撞到人摔倒機車騎士，細問之下騎士喊冤「人不是他撞的」，旋即牽起機車就離開現場。

由於肇事的2名機車騎士事發當時均逃離現場，警方調閱路口監視器釐清肇事經過，以車追人，目前已掌握2名肇逃騎士，陸續傳喚到案。

(中時 )