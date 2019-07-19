《The Athletic》記者布哈19日報導，假如快艇有意繼續補強，或許可以考慮招募到現在仍在今年NBA自由市場乏人問津的華裔後衛林書豪，以及剛被灰熊釋出的諾亞，不過布哈自己也坦承，假如豪哥去了快艇，恐怕沒什麼發揮空間。

畢竟快艇在今年自由市場一口氣補進里歐納德、保羅喬治兩大頂級球星，在控衛位置上面，已經有了貝弗利與路威廉斯，如果快艇真的簽下林書豪，恐怕將讓豪哥又變板凳中的板凳，除非貝弗利或路威廉斯其中1人傷退，豪哥才有機會。

「快艇已經成為當今NBA最具天賦的球隊之一，唯一的敵人將是傷病，所以這並不代表快艇不會繼續補強，」布哈表示，「我相當喜歡看林書豪打球，但老實講，他在快艇可能沒什麼出場機會，除非貝弗利或路威廉斯出現傷痛問題。」

不過19日美國媒體列出剩餘自由球員上季出場時間排行榜，結果林書豪以1436分鐘排在第4，只比賈斯汀哈勒戴(2607分鐘)、尚波特(1481分鐘)與塞爾登(1439分鐘)3人來得少，或許這項數據可以成為各隊招募豪哥的參考數據之一。

(中時電子報)