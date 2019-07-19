網友表示，內湖好市多被紫爆。(翻攝Costco好市多 商品經驗老實說)

美式賣場好市多商品種眾多，有許多國外零食更是讓不少人喜愛。有女網友在臉書分享去好市多購物時，被貨架上擺了滿滿紫色包裝吸引目光，正好她喜歡的鹹甜爆米花，讓她開心直呼「內湖Costco被紫爆了」。許多網友也都留言，「這好吃大推」、「好吃但邪惡，一吃停不下來」，更有網友分享，「看電影都自帶一包，好吃省錢」。

網友在《Costco好市多 商品經驗老實說》臉書社團貼文分享照片，內湖好市多的貨架上出現整排的Angies鹹甜爆米花，貨架上半部放了滿滿的紫色包裝，讓她驚呼，「內湖Costco被紫爆了！」更標註，自從吃了這款爆米花後，再也不想買電影院的爆米花，「好吃！鹹甜鹹甜，口味不會太重」、「超推」。

網友看完也紛留言，「好吃，一次可吃半包」、「之前特價，不到3天去賣場就已被掃光了」、「打開後完全停不下來！超邪惡的！完全不敢再買」、「必胖神器阿」。還有網友附圖分享，「每次去看電影，自帶一包去，超省錢的」。

網友分享都會自帶一包去電影院吃。(翻攝好市多官網/Costco好市多 商品經驗老實說臉書)

不過，也有人認為還好表示，「一次吃一包有點膩」、「剛開始覺得好吃，到後面就好鹹好膩」、「還算不錯吃，但有點偏甜」、「沒有現做的好吃」、「一大包還沒吃完先軟掉」，有網友分享「吃不完有夾鏈，放冰箱，我吃半個月了，還是很脆」，另有網友點出，「8/2有折價活動，應該是為那檔準備」。

(中時電子報)