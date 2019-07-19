新北市1名派出所員警，去年3月間因處理家暴案件時結識女子小文（化名），兩人進而熟識交往，因知對方準備參加國考，遂好心收留暫住家中數月，期間雙方發生「無數次性關係」，熟料小文搬離後，竟報案指控被員警性侵5個月之久，但員警應訊時供稱，2人嘿咻是你情我願，且是男女朋友，新北地檢署採信，予以處分不起訴。

據《三立》報導，小文指控，住進該名員警家的第2天，對方就時常跑進她的房間，不顧她掙扎反抗，仍強行硬上得逞。

員警應訊時表示，當初他受理小文家暴案時，曾建議對方聲請保護令，但小文不願提告，兩人耗費一個多小時後，問對方到底需要什麼幫助？小文回說：「我只想有個地方好好準備國考」，當時距離國考只剩3、4個月，加上他的住處還有一間空房，就讓小文暫住準備考試。

員警員說，小文住進3天兩人就開始交往，嘿咻次數多到無法計算，均是合意性交，直到小文去年7月28日搬到新的租屋處。

檢方偵查時在員警電腦與手機發現2人性愛影片，影片中小文未被強迫，也知道自己被拍攝，因此採信員警供詞，予以不起訴處分。

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(中時電子報)