民進黨新任副秘書長林飛帆接受媒體訪問，指控反同團體與大陸連結，並認為去年公投結果受到中國大陸滲透影響，引起社會反彈。學者指出，同志團體此時應當思考，與特定政治勢力結盟，再無限上綱進行政治指控，以態度強勢策略運作，究竟能否有助於社會溝通，獲得寬容與接納。

中華戰略學會研究員張競在受訪時表示，從林飛帆講話證明出政治學界經常所感嘆「政治指控毋需證據，帝國主義不用理由」說法，在司法審判過程上所謂傳聞證據(hearsay)，亦就是捕風捉影道聽塗說都無法站得住腳，但卻可如此毫無忌憚放話，就可以顯現綠營面對選情，內心是多麼心虛恐慌。

張競指出，綠營政治人物如此販賣恐懼作為選戰基調，但卻忘記過去三年國家係由綠營完全執政，在立院多數席次以及掌控行政權，並且以吃相極度難看方式，席捲所有國家政治權位，結果三年下來，最後綠營所得結論是國家愈來愈不安全，各項管制必須緊縮，請問這不是在證明本身執政失敗無能到底嗎？

張競提醒，社會為何會被激發出反同聲浪，其實林飛帆應當多去理解中華文化中，相關文學著述以及君王文士間之同性戀其實不在少數。假若讀透中國同性戀史，以及體會臺灣社會過去幾十年來，有關同性戀小說與電影其實並不算少，社會寬容與諒解程度亦相當之高。但是將性同平等當作政治操作手段，又以態度強硬粗暴方式推動，干擾到目前社會秩序與教育體系課程內涵，再加上諸多爭議人士混入其中，所以才引起社會強烈不安與反彈。

張競強調，去年公投結果，其實是應該讓社會上同志團體反省，其為何未被認同接納，而不是再度縱容政治人物無限消費，然後針對社會反對聲浪進行政治指控。同志團體必須思考，您所追求的是社會接納與諒解，還是要尾隨政治人物為其背書，甘心成為其繼續鬥爭操作的資本。

張競認為，臺灣同志團體本身應當就有與大陸同質團體交流溝通管道，林飛帆可能都沒聽說過每年6月的「上海驕傲周」，而大陸是否在操作臺灣社會反同觀點，這也不是但憑林飛帆就能夠隻手遮天，把所有同志團體唬得團團轉，完全被綠營牽著鼻子走。

張競呼籲，綠營執政三年多之後，告訴全國民眾，在他們完全掌控權力後，臺灣變得更不安全，因此必須再讓他們繼續執政，然後讓臺灣更不安全嗎？而所有為綠營背書的社會團體，不妨好好思考，替綠營背書之後，您們獲得社會更多認同，還是弄得更加對立，讓您更走不出那個陰影呢？

(中時 )