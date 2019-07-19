民進黨分化台灣不遺餘力，最新目標包括宗教及反同團體都被點名遭中共滲透，文化大學新聞系主任胡幼偉說，如果去查google， 全台基督徒人數約有154萬人；全台佛教徒約有800萬人。合計954萬人遭誣指，選舉時教眾不知會做何感想。

民進黨為了選舉抹紅，不惜觸碰最感敏的宗教領域，說宗教及反同團體遭到中共滲透，胡幼偉說，如果去查google， 全台基督徒人數約有154萬人；全台佛教徒約有800萬人。基督徒基於教義，不會又信基督又拜佛，所以，全台這兩大信仰教友，不會重疊，合計最多有954萬人。

胡幼偉說，基督教團體基於教義，反對同性結婚最力；佛教團體基於兩岸和平與弘法，與對岸佛教團體偶有交流。現在，民進黨說，反同團體和宗教團體都被中共滲透。不曉得全台總計954萬人的基督徒和佛教徒做何感想？

對於民進黨最新分化力作，胡幼偉說，「沒有關係，不急，讓子彈再飛一下」！讓民進黨再多樹點敵人，再多指控點善良百姓。蘇揆說，不知道韓要全力拼市政，還怎麼有時間競選？他建議過了，韓，好好拼市政，就是在拼選舉；台北，有的是人自動幫老韓拉票，一拉，還就是954萬票。

(中時 )