國民黨內總統初選由高雄市長韓國瑜勝出，而前鴻海董事長郭台銘接下來動態未明，初選後隨即出國，讓黨內陷入分裂焦慮。對於是否會協助國民黨整合？前總統馬英九今受訪強調「當然！我們會全力、全力」，並表示現在還沒碰到郭台銘，「我們希望他不會（脫黨）」

馬英九今出席亞洲嬰幼兒托育現況與展望論壇開幕活動，致詞指出這議題在台灣受到高度重視，6歲以下嬰幼兒需要照顧的越來越多，相關機構及專業人員需求就越來越強；少子女化是台灣的大問題、國安問題，這不是言過其實，因為若人口不夠「真的哭都哭不出來，到哪裡都找不到」，因此重視是應該的，也應投注更多人力物力。

馬英九回顧，擔任總統任內對於如何鼓勵生育，花費很多心力，而相關政策效果從過去30年新生兒數字可看出。他指出，在4位總統時期，李登輝任內減少5萬8000人、陳水扁任內減少10萬1000人、蔡英文總統任內至今減少3萬2000人，而自己執政8年不但沒減少，還增加了1萬5000人，「我實在非常開心，雖然孩子都不是我的」，至少這趨勢，證明了事在人為、有志竟成。

他接著提及，自己推動的鼓勵生育政策，蔡英文執政後都有，卻反而減少3萬2000人，可見光靠生育補助各種方法是不夠的，大環境也很重要；若經濟情況不好，還有一例一休、軍公教年金砍很多等，都會有影響，昨天還有人口學家說，馬政府時期兩岸大體上和平繁榮，大家較願意生育，反之若整天軍機飛來飛去，恐怕生育意願就不會很高，「這不敢講有100％原因，但多多少少會影響」，所以怎樣打造環境，政治上平穩、治安等都很重要。

會後面對媒體詢問，是否有跟郭台銘說不要脫黨？馬英九笑回「我還沒碰到他，我們希望他不會」；至於是否已與郭聯繫？他則說，現在還沒有，「他人在國外嘛！」

被問及是否會幫助國民黨整合，馬英九回「當然」，會全力、全力。對於協助郭台銘、韓國瑜建立聯繫管道，馬也說，「我只要能幫上忙的，全力以赴」。

(中時 )