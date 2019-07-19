長榮航空預告感人 20日全面復飛 11:032019/07/19 中時電子報 尉遲佩玉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 長榮航空預告20日起全面復飛。(翻攝自長榮航空臉書) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 長榮航空發出「7月20日重返初心，全心啟航」預告影片。(翻攝自長榮航空LINE粉絲團) 長榮航空空服員罷工結束，今天一早在LINE粉絲團傳送預告影片，預計7月20日起全面復飛。 長榮航空自6月20日至7月7日，因空服員罷工共影響2千航次、約40萬名旅客，累計營收損失至少30億元。長榮航空上午在LINE粉絲團發送一則影片，片尾出現「謝謝你！我們準備好了！」、「7月20日重返初心，全心啟航」。 影片中，長榮航空飛機緩緩進入機坪，預告包括空服員、地勤、機師、維修人員等每個環節都已經準備好，將重返初心、全心啟航，7月20日起，航班將全面復飛，後續航班皆恢復正常。 (中時電子報) #長榮 #罷工 #長榮航空 #空服員 #空姐 #復飛 也許您會感興趣 推薦閱讀 加發地勤津貼 長榮今開調解會 01:052019/07/15 生活新聞 工會替地勤爭獎金？長榮：不需要求調解就會發放 12:192019/07/15 生活 「富櫃200指數」7/22將新增東隆興等7檔成分股 13:132019/07/15 財經 空服工會幹部談地勤加薪 長榮航：兩面手法 13:072019/07/15 生活 工會左手罷工右手要錢 長榮轟「玩兩面手法」 13:312019/07/15 生活 《航運股》企、職工會換湯不換藥，大玩兩面手法 13:582019/07/15 財經 工會爭辛勞獎金 長榮斥玩兩面手法 04:102019/07/16 地方新聞 「買一送一」入會合法？長榮盼官方說分明 19:262019/07/16 生活 美F117現身死亡谷 神秘塗裝或模擬殲20蘇57 20:262019/07/16 軍事 加入桃空職工再送企業工會？工會：申請書要填2份 12:262019/07/17 生活 生活熱門新聞 颱風走最大威脅在後！專家：今明恐有致災性降雨 - 生活 別相信生酮飲食！ 明星級健身教練曝：減重只有2心法 - 生活 更新》雨彈升級！中南部10縣市豪、大雨特報 - 生活 狗兒穿喪服參加主人葬禮 一個舉動讓3萬人爆哭 - 生活 95元大雞腿便當被嫌店家氣炸 網友一看配菜秒懂 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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