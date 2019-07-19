長榮航空發出「7月20日重返初心，全心啟航」預告影片。(翻攝自長榮航空LINE粉絲團)

長榮航空空服員罷工結束，今天一早在LINE粉絲團傳送預告影片，預計7月20日起全面復飛。

長榮航空自6月20日至7月7日，因空服員罷工共影響2千航次、約40萬名旅客，累計營收損失至少30億元。長榮航空上午在LINE粉絲團發送一則影片，片尾出現「謝謝你！我們準備好了！」、「7月20日重返初心，全心啟航」。

影片中，長榮航空飛機緩緩進入機坪，預告包括空服員、地勤、機師、維修人員等每個環節都已經準備好，將重返初心、全心啟航，7月20日起，航班將全面復飛，後續航班皆恢復正常。

(中時電子報)