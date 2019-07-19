「國民特快車」史崔斯柏格（Stephen Strasburg）今對勇士先發5.1局失3分，表現平平，真正的威力卻展現在打擊區上。小史在國民3上的8分大局中，先敲出一壘打，再補上3分紅不讓，全場3支3外加5打點，大秀「二刀流」！
逮住1記失投的92哩紅中速球，史崔斯柏格大棒揮出大聯盟生涯第4轟、1支420呎的3分紅不讓，加上該局已先敲出中間方向一壘打，還在隊友伊頓（Adam Eaton）的三壘打護送下跑回本壘，小史這晚竟是以球棒來寫紀錄。
單局敲兩安、含1轟的投手，小史是半世紀來的第5人，上一位是2010年的E.傑克森（Edwin Jackson），賽揚獎名投馬道斯（Greg Maddux）也曾於1999年締造。而就國民隊史（含前身博覽會）來說，小史則成為第1人。
小史這1轟，讓國民打完3局就以8比1遙遙領先國東龍頭勇士，但他可沒有要罷手之意。5局上小史又打出1支兩分打點安打，讓國民拉開成10比1領先。自從1973年指定打擊制（DH）問世以來，只有2007年響尾蛇歐文斯（Micah Owings）能以投手之姿，繳出單場3安含1轟、5打點的猛打演出，如今小史也名列青史。
(中時電子報)
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