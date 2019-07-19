專櫃暨銷售人員產業工會與各團體今天至勞動部抗議，要求應盡速讓「防災假」立法，否則如果今年再有颱風來襲，將會跟勞動部沒完沒了。勞動部接下陳情說，防災假是否要立法各界仍有許多不同的聲音，勞動部會把工會的訴求帶回去研議。

2017年時立委蔣萬安等跨黨派委員共提案7個版本，要求在勞基法中增訂「防災假」，已經在委員會審議完畢，但遲遲未進入二讀程序。

專櫃暨銷售人員工會秘書廖郁雯表示，防災假相關立法已經拖延甚久，立法委員都有共識，但勞動部始終拒絕立法、一再拖延。專櫃工會幹部陳涵表示，近年來因為防災假未立法，勞工被要求出勤受傷的案例不斷，如2015年曾有台北新光三越一名櫃姐，在蘇迪勒颱風侵台時間，騎車遭掉落的樹幹砸中頭部，顱內出血住進加護病房。

台北市產業總工會理事長鄭雅慧說，早在15年前台視記者平宗正因為在颱風天採訪喪命，但沒想到15年過了防災假還沒立法；婦女新知基金會倡議部主任周于萱指出，只要一個人因為職災受傷，一家人恐怕都會受害，但每次只要談到防災假議題，勞動部僅一再強調「天災不可歸責於勞工或資方」、「各界仍無共識」，但在職安法中雇主原本就有義務要防範職災的發生。

青年95聯盟理事陳曉雯指出，防災假並不是近幾年來的議題，2009年就有一名便利商店員工在颱風天出勤，下班時遭電線勒死，2010年也有咖啡店員工在颱風天出勤因斷橋落水失蹤，目前立委也有共識，「只有勞動部說各界沒有共識」。

桃園市機師工會研究員陳柏謙說，台灣颱風頻傳，有多少勞工因為遲遲未立法受傷，如果行政機關、立法機關繼續放任下去，會繼續跟勞動部與立法院沒完沒了。

勞動部勞動條件及就業平等司工資及特別保護科科長蔡瑩潔說，颱風天屬天然災害，雇主應以勞工生命為首要考量，目前在「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」也指出，勞工可以因此不出勤，雇主不能因此有不利待遇。針對防災假是否立法？她僅說，包括幼兒園、水電燃氣業、大眾運輸業、醫療業等無法因天災立即停工，將把工會的意見帶回研議。

(中時 )