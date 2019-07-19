千呼萬喚始出來，派拉蒙終於發布了捍衛戰士2：獨行俠(Top Gun：Maverick)第一部官方預告片，這部極受期德待的續集，將於2020年6月上映。

就如湯姆克魯斯(Tom Cruise)去年在推特上發布的第一張海報，這部電影的「主角」確定是F/A-18E/F超級大黃蜂戰機(Superhornet)，第一幕的畫面是極低空又極高速飛行的超級大黃蜂，飛行在內華達沙漠，由於飛的太低，戰機身後吹起滾滾煙塵。在艾德哈里斯(Ed Harris)的對白中，提到「獨行俠」(Maverick)服役30年來的豐功偉業，特別提到「40年來唯一擊落3架敵機的飛行員」，這就是捍衛戰士第1集的內容。也藉著這段對話，解釋了為什麼「獨行俠」仍是上校飛行員，唯一的理由就是：熱愛飛行。

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既然是極受期待的續集，捍衛戰士2沿襲了相當多的懷舊元素，包括沙灘運動比賽、酒吧、機棚簡報，以及阿湯哥的墨鏡、皮衣與重機車。然而皮衣背後的補釘卻被更改，原本的補丁是美國國旗、聯合國徽記、日本國旗與中華民國國旗，據說是第七艦隊的出勤紀念。但是到了續集中，只剩下美國國旗與聯合國徽記，剩下兩個圖案變成中隊隊徽，對於影集而言，可謂相當遺憾，我們台灣觀眾的感受更是強烈。

捍衛戰士2的皮衣補丁有所更動，原本在捍衛戰士1當中，有日本與中華民國國旗，到了續集改成2個飛行中隊徽。(圖/派拉蒙影業)

預告片快速剪輯了一些場景，包括獨行俠穿著高空壓力服，可能不是戰鬥機任務，還有新的年輕女飛官加入，另外還有超級大黃蜂戰機群在獨行俠的帶領下，穿梭在雪山之間。

這應該是先導預告，並沒有透露太多劇情，大家就期待上映的時刻吧!

(中時電子報)