正瀚生技董事長吳正邦，期許台灣咖啡達到世界級。（廖志晃攝）

正瀚生技咖啡研究中心，與世界精品咖啡協會SCA，首度在台灣舉辦國際級咖啡「感官論壇」，由SCA首席研發長Peter Giuliano領軍，還有來自各國的咖啡感官權威授課；咖啡王子方政倫、世界咖啡杯測師冠軍劉邦禹等人，都參與盛會。

咖啡是全球貿易金額最高的農作物，根據Business Insider 研究，全球咖啡總產值超過千億美元、約新台幣3兆元！正瀚生技公司董事長吳正邦表示，正瀚研究人員有7成是博士，還有國際頂尖的實驗室，設立咖啡中心、舉辦感官論壇，就是希望提升台灣咖啡產業，達到世界第一流的水準。

正瀚咖啡研究中心設「風味品質調控室」，下轄4間由SCA認證的國際級專業咖啡教室，硬體設備規格與完整性均居台灣首位；研究範疇包括咖啡樹的田間栽培管理技術與農業資材產品開發，以提高漿果內含的風味物質，到咖啡豆的後製、烘培、研磨、沖泡等科學化數據分析，涵蓋咖啡從種子、豆子到杯子的生長與商業周期。

Peter Giuliano表示，SCA在全球擁有1萬名會員，致力提高全球咖啡產業的發展；台灣在農業技術進步，咖啡歷史比較年輕，但是品質也非常好，例如方政倫的藝伎咖啡，含有濃郁的花香，他在百勝村咖啡莊園也嘗到富含櫻桃風味的咖啡，都令人驚豔。

美國精品咖啡協會SCAA創立者Ted Lingle表示，他對台灣咖啡印象深刻，因為台灣是海島，微氣候不同於世界其他咖啡主要產區，所以具有自己的特色。

鄒築園負責人方政倫表示，他與正瀚生技合作大約3年，將咖啡種植水準提升，而且從中吸收許多寶貴經驗，接觸精準農業後，更知道如何正確對待土地和作物，希望在5到10年間，台灣能成為全球知名的咖啡產區。

世界杯測師冠軍劉邦禹說，咖啡相關的論壇、賽事，都影響咖啡產業，每次冠軍選用那種咖啡豆、採用那些器材，都能形成話題；透過此次咖啡感官論壇，也可以讓大家更清楚認知什麼才是好咖啡。

SCA首席研發長Peter Giuliano（中）表示，台灣咖啡讓他驚豔。（廖志晃攝）

方政倫（左起）、吳正邦與劉邦禹發表對咖啡產業的期許。（廖志晃攝）

(中時 )