2019.07.18新聞深喉嚨 被黑到爆瘦5公斤!咳月餘不癒 DPP打李佳芬力道只會更強?

《金融時報》(Financial Times)大中華區特派員席佳琳(Kathrin Hille)撰文指控,旺中媒體旗下記者爆料,集團接受國台辦指令支持特定候選人。中時電子報社長賴岳謙直言,能直接參與最高核心編輯台的只有總編輯、總主筆跟社長,一個記者能直接接到國台辦電話?並拿出自己手機,怒嗆:「隨便查嘛!隨便查嘛!什麼時候接過國台辦的電話?」更要NCC(國家通訊傳播委員會)、行政院長蘇貞昌睜大眼睛看看,這才是真正的「假新聞」。

《金融時報》席佳琳於7月16日發出一篇英文報導,主標題為Taiwan primaries highlight fears over Chinas influence on media,意指「台灣總統大選初選凸顯對於中國影響媒體的恐懼」,副標題Pro-Beijing media credited with Han Kuo-yus victory to lead opposition in presidential election,意為「親北京媒體被認為有功於韓國瑜贏得在野黨總統候選人提名」。

對此,旺中集團不僅發出嚴正聲明,賴岳謙更在《新聞深喉嚨》直言:「如果你說你問過一個中天的記者,或是問過一個中時的記者,他一定會說『我保護我的新聞來源』,就跟吳子嘉一樣不肯交出名字。但是我們的重點是在這裡——如果你真的有這麼一個人,這個人也應該是深喉嚨的層級,也就是能夠真正參與機要的、能夠掌握最高核心的;一個記者能夠掌握最高核心?能夠直接掌握到最高核心的編輯台?能夠掌握到最高核心的編輯台,除了總編、總主筆還有誰?社長!我嘛!賴岳謙!」

賴岳謙更直接拿出手機,怒嗆:「隨便查嘛!隨便查嘛!什麼時候接過國台辦的電話?」表示電信公司隨時可以來查自己的通聯記錄,如果有的話,早就把自己扣起來了!如今民進黨一系列作為,就是保衛政權的「套路」。賴更嗆:「真正的假新聞就是這個!NCC看一下,這才是真的假新聞!行政院、蘇貞昌,查一下假新聞嘛!」

(中時電子報)