2019.07.18新聞深喉嚨 被黑到爆瘦5公斤！咳月餘不癒 DPP打李佳芬力道只會更強？

《金融時報》（Financial Times）大中華區特派員席佳琳（Kathrin Hille）撰文指控，旺中媒體旗下記者爆料，集團接受國台辦指令支持特定候選人。中時電子報社長賴岳謙直言，能直接參與最高核心編輯台的只有總編輯、總主筆跟社長，一個記者能直接接到國台辦電話？並拿出自己手機，怒嗆：「隨便查嘛！隨便查嘛！什麼時候接過國台辦的電話？」更要NCC（國家通訊傳播委員會）、行政院長蘇貞昌睜大眼睛看看，這才是真正的「假新聞」。

《金融時報》席佳琳於7月16日發出一篇英文報導，主標題為Taiwan primaries highlight fears over Chinas influence on media，意指「台灣總統大選初選凸顯對於中國影響媒體的恐懼」，副標題Pro-Beijing media credited with Han Kuo-yus victory to lead opposition in presidential election，意為「親北京媒體被認為有功於韓國瑜贏得在野黨總統候選人提名」。

對此，旺中集團不僅發出嚴正聲明，賴岳謙更在《新聞深喉嚨》直言：「如果你說你問過一個中天的記者，或是問過一個中時的記者，他一定會說『我保護我的新聞來源』，就跟吳子嘉一樣不肯交出名字。但是我們的重點是在這裡——如果你真的有這麼一個人，這個人也應該是深喉嚨的層級，也就是能夠真正參與機要的、能夠掌握最高核心的；一個記者能夠掌握最高核心？能夠直接掌握到最高核心的編輯台？能夠掌握到最高核心的編輯台，除了總編、總主筆還有誰？社長！我嘛！賴岳謙！」

賴岳謙更直接拿出手機，怒嗆：「隨便查嘛！隨便查嘛！什麼時候接過國台辦的電話？」表示電信公司隨時可以來查自己的通聯記錄，如果有的話，早就把自己扣起來了！如今民進黨一系列作為，就是保衛政權的「套路」。賴更嗆：「真正的假新聞就是這個！NCC看一下，這才是真的假新聞！行政院、蘇貞昌，查一下假新聞嘛！」

(中時電子報)