「2019動物保育兒童創意戲劇夏令營」。

「2019動物保育兒童創意戲劇夏令營」。

金士傑的雙胞胎兒女（左一、左二）。

金士傑與一對兒女互動逗趣搞笑。

果陀劇場繼「2018果陀兒童戲劇夏令營」去年於台東布農族部落結束後，家長與孩子滿載而歸。今年更主動出擊，開拓更多元的營隊活動設計，結合「六福村六福村主題遊樂園、六福莊生態度假旅館」，開啟一場今夏最趣味的「2019動物保育兒童創意戲劇夏令營」，寓教於樂，讓父母更快樂與安心。

孩子的夏天很短暫不能等待，透過多元方式讓他們學習，不被限制在教室中活動，而是有更遼闊場域能與當地風土人情有更進一部的貼進與體驗。包含國家藝文獎得主、國寶級大腕演員金士傑，去年也是親自幫雙胞胎兒女報名果陀兒童戲劇夏令營的家長之一。

金士傑表示：「兒童戲劇教育對孩子太美好了！對於個人紀律、應對進退、語言發展都有很大的幫助，開拓孩子的自信心與好奇心！」多年來十分贊同果陀劇場在表演藝術上的初心，年年舉辦寓教於樂的戲劇夏令營更讓孩子從小培養表演藝術、增進成長與學習力。

果陀劇場再度開辦「兒童戲劇夏令營」，今年以動物與人之間的關係為主軸，結合「六福村主題遊樂園、六福莊生態度假旅館」，並延伸人與人、動物與地球間的互信互愛，五天四夜營隊活動的設計，包含「創意戲劇課程」、「三項富有教育」、「保育知識的六福莊動物保育員體驗活動」，以及「暢遊六福村主題樂園」。更多夏令營行程表與細節事項可洽果陀劇場。

果陀劇場Facebook粉絲團http://www.facebook.com/godotfans

果陀劇場官方網站http://www.godot.org.tw

(中時 )