台北市長柯文哲近期開大砲猛轟藍綠，繼日前告白「我恨小英，韓市長讀得書只夠作被北農董事長」，今受訪再度狠酸「台灣只剩草包跟菜包可選擇，實在真糟糕！」面對藍綠來勢洶洶，柯恐遭邊緣化，柯則說，每個人都很焦慮，只有我是最輕鬆的。

根據民調顯示，4成民眾不支持柯跟韓帶職參選，柯文哲並未對自己帶職參選與否正面回應，僅說，這是一定的阿，特別選上市長的，多多少少還被干擾到一點，我猜那個韓國瑜一定更糟糕，因為一天只有24小時而已，並感嘆說「台灣只剩草包跟菜包可選擇，實在真糟糕！」

2020總統大選逼近，外界都在看白綠是否有機會重修舊好，不過先前雙子星案遭中央以「國安理由」駁回，柯氣得爆粗口，近日又因中研院聯外道路案與國發會互槓，被認為「卡柯」意味深厚。

對此柯文哲今說，同仁說案子要去申請，錢在從中央補助款扣，那乾脆算了我們自己蓋好了，台北政府完全承擔，我們自己出錢做完就算了，不用跟你申請浪費時間。

是否會對於中研院聯外道路案不開心？柯文哲說，反正要卡就卡，你卡我就自己做就好了，「不開心喔？ 只是在累積我的怨恨而已」。

至於蔡英文總統被問及白綠合作空間，愣了三秒，柯文哲說，她一定會陷入長考呀，反正他們兩面手法習慣了，一邊說要跟你合作，一邊打你，不過民進黨裡面，他還是有很多朋友，政治上有意見，但朋友還是歸朋友，人活在世界上不是只有政黨who care！

(中時 )