夏天賞來雙溪賞荷花、夜間賞睡蓮！燈光照耀更優雅！荷花、蓮花或是睡蓮，這三者有什麼不同。其實荷花就是蓮花，兩者並無差別。至於荷花和睡蓮則是不同屬的植物，外型也大有差異。市民朋友不妨利用假日時光，實地走訪兩者皆有栽植的雙溪上林荷花田，新北景觀處今年更特別於上林的睡蓮區布置燈光，利用不同大小及顏色的太陽能球燈，將睡蓮襯托得美美美，不容錯過！

荷花池中荷葉綿延景致。（圖取自新北市景觀處官網）

荷花和睡蓮雖然都屬睡蓮科，但分別屬「蓮屬」及「睡蓮屬」，從外觀就可以明顯看出兩者的差異，荷花為挺水植物，花與葉會長出長柄隨風搖晃；睡蓮則是浮水植物，蓮葉緊貼著水面，花離水面不到30公分。

欣賞睡蓮的小朋友。（圖取自新北市景觀處官網）

此外，荷花與睡蓮在花與葉的形狀上也有很大差別，荷葉平滑有毛不沾水，常可以看到水滴在荷葉上滾動，且荷花花型較大而飽滿，花色多為白色、粉紅色。

睡蓮葉片偏圓並有V型裂縫，花朵小但顏色較多且鮮豔，有白、紫、桃紅，粉紅等等。除了觀賞價值外，荷花還有蓮子、蓮蓬、蓮藕等多個部位可供食用，睡蓮花朵則可用來泡茶或製作香水。

太陽能球燈與睡蓮相互襯托。（圖取自新北市景觀處官網）

景觀處表示，荷花和睡蓮是夏季兩大代表花卉，雙溪上林荷花田都有大規模栽植，緊接著荷花的腳步，睡蓮已進入綻放時期，歡迎民眾前來上林遊玩。因應睡蓮夜間綻放，日間閉合之特性，今年特別設置夜賞睡蓮區，以太陽能球燈妝點睡蓮池。每當夜幕低垂，各色光影總能將睡蓮小巧別致的花，以及緊貼水面的葉片點亮，襯托得亮眼繽紛。

夜賞睡蓮持續至七夕情人節（8月7日），有興趣的民眾不要錯過了！此外，由北藝大學生劇團精心打造的「花劇場-魚戲荷中」，於7/20(六)16:30及7/28(日)15:30都還有表演場次，也歡迎民眾把握機會來雙溪觀賞。

睡蓮燈飾區及賞蓮民眾。（圖取自新北市景觀處官網）

(中時電子報)