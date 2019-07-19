賣過期海鮮業者輕罰 揭發者竟失業 12:092019/07/19 中時 趙雙傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 立委陳學聖舉行「揭發過期海鮮，淪為丐幫弟子」記者會。（趙雙傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨立委陳學聖今日在立法院舉行「揭發過期海鮮，淪為丐幫弟子」記者會，表示去年台南查獲一起黑心海鮮事件，將過期、已腐壞的海鮮改標，竄改有效日期，使食品流通市面，但業者最後僅以存放過期食品為由輕罰，連帶影響本案吹哨者只領到7．2萬元檢舉獎金，代價卻是失業多時和流落外地工作，而此類案件不斷重演，顯示食安法在規範和執行之間的鴻溝 。 (中時 ) #過期 #海鮮 #食品 #記者會 #丐幫 也許您會感興趣 推薦閱讀 郭是否脫黨 吳不做揣測 01:052019/07/15 政治要聞 郭台銘取消初選民調公布後記者會 改發新聞稿 09:052019/07/15 政治 《食品股》Q2、Q3都看好，卜蜂快速奔填息 10:512019/07/15 財經 《食品股》高檔有壓，德麥小碎步填息 12:332019/07/15 財經 愛與包容！韓家軍號召為郭母打氣 09:242019/07/16 政治 永豐棧父親節犒賞老爸 海鮮×西餐×火鍋盛宴 加碼送好料 04:102019/07/17 產業特刊 《產業》臺灣美力大躍進，貿協助攻外銷 07:442019/07/17 財經 樓梯摔倒羅生門 時力立委高潞以用竟扯原住民轉型正義 10:012019/07/17 政治 Epson數位標籤印刷墨水全面通過歐盟食品接觸材料法規 15:152019/07/18 財經 初選記者會後 韓國瑜傳給郭簡訊內容曝光 23:492019/07/18 政治 政治熱門新聞 初選記者會後 韓國瑜傳給郭簡訊內容曝光 - 政治 柯文哲受訪哽咽！網：為權力瘋了？ - 政治 林飛帆使出宗教地圖砲 網笑蔡英文躺槍 - 政治 郭台銘還在跑選舉行程？學者：麻煩大囉 - 政治 韓國瑜勝柯文哲？黃捷爆驚人之語 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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