國民黨立委陳學聖今日在立法院舉行「揭發過期海鮮，淪為丐幫弟子」記者會，表示去年台南查獲一起黑心海鮮事件，將過期、已腐壞的海鮮改標，竄改有效日期，使食品流通市面，但業者最後僅以存放過期食品為由輕罰，連帶影響本案吹哨者只領到7．2萬元檢舉獎金，代價卻是失業多時和流落外地工作，而此類案件不斷重演，顯示食安法在規範和執行之間的鴻溝 。

(中時 )