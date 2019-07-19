新北市烏來區代表會主席簡建成被控以1票5000元賄選，案經台北地方法院審結，依違反公職人員選舉罷免法判他有期徒刑1年8月，褫奪公權4年，同案被告簡的蔡姓樁腳判刑1年6月，褫奪公權2年，緩刑4年，得提供100小時義務勞務。

檢方起訴，簡建成與蔡姓樁腳為相識10餘年的鄰居，簡為求得區民代表選舉順利當選，邀約蔡在去年11月24日「九合一選舉」投票前一天晚上9時許到他的住處，確認蔡提供的戶籍地址等資料，以戶為單位，當場交付5萬給蔡去行賄。

簡建成除與蔡約定投票給他，另請蔡以1票5000元轉送給其他7名選民，蔡留下1萬5000元作為支持簡建成的對價，其他款項如數送出。

簡建成在警局、地檢署和北院審理時，坦承賄選並認罪。判決理由指出，簡建成賄選前，是烏來區區民代表兼區代表會主席，竟輕忽選舉制度是民主政治最重要的表徵及基石，以金錢介入選舉；蔡姓樁腳貪圖小利幫簡賄選，嚴重妨害選舉公正、公平與純潔性，腐蝕民主政治根基，對2人依法判刑。

(中時 )