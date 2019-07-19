長榮航空18日正式開航桃園－日本松山航線，台日展開更深入的觀光及鐵道交流，而台鐵局松山站原本就與日本JR四國松山站締結為姐妹站，隨著新航線促進兩地旅遊便利性，台鐵推出JR四國版限地限量三支線週遊券，邀請當地民眾來台旅遊。

台鐵松山站於2013年10月13日與日本JR四國松山站締結為期2年半姐妹站協議，雙方建立良好情誼及互動，並於2016年2月25日續結永久性姐妹站協議，並提升交流層次及內容，簽署友好鐵路協議。

台鐵局說，台灣與日本四國地區除原有桃園－高松（香川縣）定期航線外，昨再新增桃園－松山（愛媛縣）定期航線，大幅增加兩地往來便利性。為配合推展鐵道觀光，同時紀念台鐵局與JR四國友誼邁入第三年，特地推出JR四國版限地限量三支線週遊券，作為台灣民眾對四國民眾的邀約，以兩地同名的松山為起站，前來台灣體驗最富風情、最具人情味的小鎮之旅。

交通部指出，日本松山所在地愛媛縣與台灣交流相當密切，每年在兩地均有鐵道、溫泉、自行車等觀光交流活動，吸引民眾互訪觀光。去年桃園－日本松山包機搭載了超過1萬名旅客，今日長榮航空開闢桃園－日本松山定期航線，將以A321機型營運每周2班，可大幅增進民眾往返兩地的便利性，並進一步促進雙方觀光及文化交流。

交通部表示，台日間自2011年起開放天空，航班數持續成長，根據統計目前已建立37條定期航線、每周飛航約690班，去年台日互訪旅客數達680萬人次，桃園－日本松山航線的開航，可使兩地民眾往返及交流更加便利，預期將促進台日間旅遊人數再創新高。

(中時 )