台鐵局今（19）日表示，台鐵松山站於2013年10月與日本JR四國松山站締結為期2年半的姐妹站協議，雙方建立良好情誼及互動。2016年2月達成永久性姐妹站協議，還促成台鐵局與JR四國同時簽署友好鐵路協議，今年屆滿三週年，台鐵局特地推出限量週遊券，在日本發放，歡迎日本遊客來訪台灣！

台鐵局表示，台灣與日本四國地區除原有「桃園－高松（香川縣）」定期航線外，於今年7月再新增「桃園－松山（愛媛縣）」定期航線，大幅增加二地往來便利性。

台鐵局說，為配合交通部與觀光局推展鐵道觀光旅遊，同時紀念台鐵局與JR四國友誼邁入第三年，台鐵局特地推出「JR四國版限地限量三支線週遊券」，由交通部次長黃玉霖於日本松山站親自贈送，作為台灣民眾對四國民眾的邀約。

台鐵局說，以台日兩地同名的「松山」為起站，邀請更多日本人來台灣體驗最富風情、最具人情味的小鎮之旅，進而認識台灣、喜歡台灣。台鐵局也將利用環島路網特性，持續推展鐵道觀光旅遊，以多元化策略吸引本國籍與外籍遊客利用鐵路，旅遊台灣。

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