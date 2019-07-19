泰晤士高等教育（THE）17日發布2019年全球大學聲譽排名，哈佛、MIT、史丹佛等3所美國大學分列1、2、3名，中國大陸6所進入百強，其中北京清華大學第14名名次最高；台灣大學位列第51-60名。

THE聲譽排行是全球規模最大的、完全由蒐集資深且有發表作品的學者意見而得出的大學排名，調查時間是2018年11月至2019年2月，THE要求學者根據自己經驗，說出不超過15所他們認為最適合本領域研究和教學的大學，最後共收回來自135個國家、1萬1554名學者的問卷。

本次問卷調查涉及11個領域，人數最多的是工程和技術，占17.5％；其次是物理科學，占14.4％；商業及經濟（11.1％）、臨床及健康（10.9％）、生命科學（10.7％）、藝術及人文（10.7％）及電腦科學（10％）人數也不少。其餘還有社會科學（8.1％）、心理學（3.1％）、教育（2.5％）和法律（1％）。

前一百名當中，美國共42所大學上榜，哈佛大學已經是蟬聯第9年冠軍；英國10所，比去年多1所，最好名次是劍橋大學第4名；中國大陸和澳洲都是6所，其中澳洲的成績比去年倍增；日本5所，日本排名最佳的東京大學是第11名，比去年上升2名；荷蘭5所，德國5所。

中國大陸上榜的6所裡，北京清華名次最高，第14名；接著是北京大學（17名）、復旦大學（71-80名）、中國科學技術大學（71-80名）、上海交通大學（71-80名）、浙江大學（81-90名）。

香港共有3所大學上榜，依序是香港大學（44名）、香港科技大學（81-90名）以及香港中文大學（91-100名）。台灣只有一所台灣大學（51-60名）擠進百強。

(旺報 )