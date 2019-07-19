遠東集團取得太平洋SOGO百貨經營權後，與太平洋建設為了「太平洋」字樣商標迭起爭執，章家並提出違反商標法告訴，纏訟多年後智慧財產法院判決遠東SOGO總公司董事長黃晴雯、分公司董事長汪郭鼎松無罪確定。

太平洋SOGO百貨經營權之爭10餘年來風波不斷，太平洋建設創辦人章民強對「太平洋PACIFIC」的商標被後手使用一直不能釋懷，2014年10月間向經濟部智慧財產局提起商標評定，智財局認為兩者商標近似易讓民眾混淆，要太平洋SOGO撤銷「太平洋」字樣商標。

章民強認為，SOGO百貨明知「太平洋PACIFIC」是章家的商標，卻一直使用，提告遠東集團違反商標法，北檢在2017年底還因此將遠東SOGO總公司董事長黃晴雯、分公司董事長汪郭鼎松起訴。

黃晴雯審理時表示，SOGO在1987年開幕就使用此商標，太設註冊是在10多年以後，但章家提出各種商標訴訟，無論有沒有使用太平洋三字都要告，因此她決定全面更名商標，北院也在一審時判決2人無罪。

北檢向智慧財產法院提起上訴，智財法院審理認為，在太平洋商標評定行政訴訟確定後，黃晴雯、汪郭鼎松為避免不必要之爭議，已儘速將太百公司對外標示有關「太平洋」之字樣全面更換為「遠東」，以太百公司之營業規模及相關變更營業標示之時程而言，並無怠於進行或惡意拖延之情，也無侵害商標故意，駁回上訴判決黃晴雯、汪郭鼎松無罪確定。

(中時 )