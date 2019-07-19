藝人周杰倫的叔叔周耀義，去年不滿許姓女鄰居亂按電鈴，出手掌摑許女巴掌，刑事被依傷害罪判刑確定後；民事部分，許女求償精神慰撫金16萬元，案經台北地方法院審理後，法官今(19)日判周男應賠償許女1萬元。可上訴。

周耀義在去年1月27日，因社區漏水及管理費繳交等問題，與陳姓女住戶發生言語衝突，案經陳女提告，檢方認定周耀義打掉陳女的手機、抓陳女的頭撞牆，辱罵陳女是「狗」，還出言恫嚇「等等會拿工具下來對付妳們」，涉及傷害、公然侮辱等罪，依法起訴。

該案還在審理中，周耀義去年7月又因認為同樓層許姓女鄰居亂按電鈴，在樓梯間出拳打傷許女左臉頰，又被依傷害罪起訴。刑庭審理後周被判有期徒刑4月，可易科罰金12萬元定讞。民事部分，許女向周耀義求償精神慰撫金16萬元，案經法官審結，審酌許女所受傷害等情節，今(19)日判准周只須給付1萬元。

(中時 )