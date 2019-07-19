吳批蔡政府禍害民主 作賊喊抓賊 11:572019/07/19 中時 楊佳穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 吳敦義臉書截圖。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2020總統大選將至，國民黨主席吳敦義今在臉書PO出「義哥讀報有感：誰禍害台灣民主？」一文，批評總統蔡英文執政這3年多以來，號稱民主進步黨，卻處處禍害民主的發展。 吳敦義指出，蔡英文以「假新聞」、「中共代理人」等理由，為對手扣上紅帽子；民進黨侵犯獨立機關職權，伸手進中選會、司法院、監察院。此外，民進黨將公投法修惡，背叛人民直接民權的精神。 他諷刺，民進黨「作賊喊抓賊」，講別人是台灣民主的威脅，「其實威脅台灣民主的，恰恰是這個『獨裁退步黨』！」 (中時 ) #民主 #民進黨 #台灣 #吳敦義 #裁退 也許您會感興趣 推薦閱讀 林飛帆接民進黨副祕 黨工要求先道歉 01:052019/07/15 政治要聞 月薪9萬 林飛帆：要賺錢不用來民進黨工作 12:292019/07/15 政治 韓國瑜出線角逐 民進黨：蔡英文必勝 14:062019/07/15 政治 綠營分析 吸收林可裂解時力 04:102019/07/16 政治要聞 民進黨藉林飛帆吸青年票？牛煦庭：沒討太大便宜 00:012019/07/17 政治 周錫瑋嗆羅文嘉 沒誠信 04:102019/07/17 政治要聞 韓對台灣民主威脅大？謝寒冰譏慘羅文嘉網狂讚 11:002019/07/17 政治 從重用林飛帆看民進黨騙局 04:092019/07/18 論壇廣場 揭穿綠假愛台 他建議韓用這招 11:002019/07/18 政治 2020國民黨主打愛中華民國 揭穿民進黨假愛台 04:102019/07/19 政治要聞 政治熱門新聞 初選記者會後 韓國瑜傳給郭簡訊內容曝光 - 政治 柯文哲受訪哽咽！網：為權力瘋了？ - 政治 郭台銘還在跑選舉行程？學者：麻煩大囉 - 政治 林飛帆使出宗教地圖砲 網笑蔡英文躺槍 - 政治 韓國瑜勝柯文哲？黃捷爆驚人之語 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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