2020總統大選將至，國民黨主席吳敦義今在臉書PO出「義哥讀報有感：誰禍害台灣民主？」一文，批評總統蔡英文執政這3年多以來，號稱民主進步黨，卻處處禍害民主的發展。

吳敦義指出，蔡英文以「假新聞」、「中共代理人」等理由，為對手扣上紅帽子；民進黨侵犯獨立機關職權，伸手進中選會、司法院、監察院。此外，民進黨將公投法修惡，背叛人民直接民權的精神。

他諷刺，民進黨「作賊喊抓賊」，講別人是台灣民主的威脅，「其實威脅台灣民主的，恰恰是這個『獨裁退步黨』！」

(中時 )