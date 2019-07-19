輕颱丹妮絲繼續向朝鮮半島穿心而去，其分身低氣壓91W今早通過恆春半島北上，挾帶的暖溼水氣持續影響台灣。氣象局資深預報員謝佩芸今（19）日表示，午後中南部雨勢會更明顯，將持續至明天一整天，最快明晚才會逐漸緩和，高屏全部與南投、嘉南、台東的山區要防豪大雨。

謝佩芸分析，台灣目前處於一個大低壓帶中，天氣不穩定，今晨屏東已有短時強降雨，下午西南風增強、水氣偏多，天氣更不穩定。尤其中南部及東南部將有局部大雨或豪雨發生。預估明天一整天都會有瞬間大雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣的現象出現。

氣象局今天已對台中市（含）以南的10個縣市發布大雨或豪雨特報，包括高雄、屏東全部與嘉義、台南山區有豪雨特報；其他縣市含台台中、彰化、南投、雲林、台東（含蘭嶼、綠島），以及嘉義、台南的平地為大雨特報。謝佩芸指出，在西南風與台灣地形交互作用影響下，南部山區應注意持續性豪大雨。

至於北部、東北部、東部地區及澎湖、金門、馬祖受低壓帶影響程度較小，但今明兩天仍有局部短暫陣雨或雷雨；且因西南風過山沉降，未下雨時溫度會偏高。

氣象局提醒民眾，在低壓帶影響期間，山區須慎防連續降雨造成坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。今明兩天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、南部、恆春半島及澎湖沿海地區易有長浪；沿海空曠地區及外島則有較強陣風，鄰近海域有較大風浪，海上作業或活動應注意安全。

此外，今日適逢大潮，雲林以南沿海低窪地區應防範淹水。

(中時 )