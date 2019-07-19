蔡英文總統「自由民主永續之旅」於當地時間18日上午出席「聖露西亞政府廣域網路」計畫第二期啟動典禮，強調基礎數位建設有助於帶動產業創新，我們很樂意持續和聖露西亞分享技術及經驗，將政府廣域網路計畫推展到露國全境，共同努力促進露國的數位發展。

蔡英文致詞時表示，在數位化時代，網路基礎建設是推動經濟發展、促進全球市場競爭力，以及提升生活品質的重要關鍵。台灣從2015年開始與露國合作，共同進行第一階段的政府廣域網路計畫，迄今已經在露國5個地區的33個地點，裝設63個無線網際網路熱點。

她說，這個計畫不但讓旅客更便利連結網路，也縮短了露國的城鄉數位差距，更將露國民眾和全世界串連在一起。

蔡英文指出，台灣一向認為應該要把「數位落差」轉化成為「數位機會」，我們會持續和全世界分享我們的數位成功經驗。

她以台灣推動的「前瞻基礎建設計畫」為例，強調基礎數位建設，有助於帶動台灣產業創新，經濟也隨之走強。「我們很樂意持續和聖露西亞分享我們的技術及經驗，將政府廣域網路計畫推展到露國全境，共同努力促進露國的數位發展」。

她說，台露兩國多年來，共同攜手完成多項重大資通訊建設，包括建立國家資通訊中心、全島各社區的資通訊資源中心、農業資源系統，有效提升政府的運作效能。她也預祝廣域網路第二期計畫順利執行、如質如期完工。

露國總理查士納則表示，網路改變了我們溝通的方式，GiNet計畫的啟用讓露國人民都非常興奮，該計畫可望讓網路的覆蓋區域擴大至全國，使偏遠地區的露國人民也可以使用免費Wi-Fi，對於台灣政府所提供的協助，他表達誠摰的感謝之意。

(工商 )