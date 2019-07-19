蔡英文總統「自由民主永續之旅」當地時間18日下午出席聖露西亞國士壘人力資源發展中心落成典禮表示，這些工程創造出2萬5千多個工作機會，這樣的合作方式，讓台露雙方的廠商和社區都可以共同參與，目標是真正的雙贏，絕不讓友邦陷入「債務陷阱」。

蔡英文致詞時表示，她很高興能與大家共同慶祝「國士壘人力資源發展中心」的落成。這座中心將作為教育與在地文化藝術的重要場所，促進觀光與市政發展。

她說，露國總理查士納對觀光很有想法，也將觀光列為重要施政主軸，在美麗的國士壘興建設備齊全的社區中心，肯定有助於達成上述施政目標。

蔡英文提到，民眾在「國士壘人力資源發展中心」可以透過各種課程學習重要的工作技能，中心也將提供社區青年一個聚集切磋才藝的場所。這座中心的落成，將有助推動經濟成長，重振在地文化並促進觀光。

該中心由台露攜手推動「社區發展計畫」而促成的，她說，「社區發展計畫」目前已經在露國完成超過2400項的社區公共建設，包括防洪、排水、行人步道，以及聯外道路等工程。

蔡英文提到，這些工程創造出2萬5千多個工作機會，促進露國經濟發展，同時也有效協助露國減緩氣候變遷的衝擊，而氣候變遷是露我兩國所共同關切的。這樣的合作方式，就是讓台露雙方的廠商和社區，都可以共同參與、共同受惠，我們的目標是真正的雙贏，絕不讓友邦陷入「債務陷阱」。

查士納致詞時表示，人力資源發展中心是一項長久的規畫，終於在今日實現。該中心的啟用，可造福國士壘地區及露國人民。

(工商 )