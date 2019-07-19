效力運動家的台灣好手王維中，等了11天才獲得7月第3場出賽機會，19日對戰雙城的比賽，8局下半2人出局接手後援0.1局，送出1次保送，還差點挨了一計全壘打，幸好經挑戰過後改判界外球，並用成功拿下該局第3個出局數，安全下莊。

此戰運動家前6局還握有3比1領先，不過先發投手菲爾斯(Mike Fiers)退場後開始風雲變色，2任後援投手佩提(Yusmeiro Petit)及崔維諾(Lou Trivino)接連失分，佩提7局登板挨了一發3分炮，運動家遭到雙城逆轉，反以3比4落後。8局崔維諾再連挨2發陽春炮，雙城多追加2分保險分。

第8局2人出局後，運動家想起在牛棚多天沒上場的王維中，不過王維中登板後狀況不太穩，面對首名雙城打者阿拉耶茲(Luis Arraez)丟出保送，接著面對沙諾(Miguel Sano)又連丟3顆壞球，還差點被轟出一發2分炮，不過經過挑戰後改判為一顆界外球，最終王維中讓沙諾擊出飛球出局，無失分安全下莊。

最終雙城以3發全壘打奠定勝基，6比3氣走運動家，王維中總計丟0.1局、2個人次用了偏高的14球，其中好壞球各半，最快球速151.4公里，雖然一度有些投不進好球帶，不過王維中並無失分，自責分率是亮眼的1.47，每局被上壘率也僅0.82。

(中時電子報)