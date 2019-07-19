阿邦師拍賣精品是假貨，初估受騙消費者逾百人，金額上千萬元。(劉宥廷攝)

販售知名二手精品的「阿邦師集團」，為推展其二手精品銷售、鑑定服務及訓練課程等業績及獲利，盜用法商路易威登（Louis Vuitton）「LV防偽鑑定書」、「求真與防偽─國際精品系列鑑定─路易威登系列鑑定」內容，並將內容貼在臉書社群及拍賣宣傳海報上，智慧財產法院判決李正邦與阿邦師公等應賠償LV公司908萬元。本案仍可上訴。

(中時 )