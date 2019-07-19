盜用LV鑑定書籍內容 阿邦師判賠908萬元 12:472019/07/19 中時 陳俊雄 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 盜用LV鑑定書籍內容，阿邦師判賠908萬元 （示意圖／中時資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 阿邦師拍賣精品是假貨，初估受騙消費者逾百人，金額上千萬元。(劉宥廷攝) 販售知名二手精品的「阿邦師集團」，為推展其二手精品銷售、鑑定服務及訓練課程等業績及獲利，盜用法商路易威登（Louis Vuitton）「LV防偽鑑定書」、「求真與防偽─國際精品系列鑑定─路易威登系列鑑定」內容，並將內容貼在臉書社群及拍賣宣傳海報上，智慧財產法院判決李正邦與阿邦師公等應賠償LV公司908萬元。本案仍可上訴。 (中時 ) #鑑定 #精品 #內容 #防偽 #路易 也許您會感興趣 推薦閱讀 初魚日料升級 插旗麗晶精品 04:102019/07/15 產業．科技 獨》CP值爆表！初魚料亭插旗麗晶精品 09:442019/07/15 旅遊 打工一晚賺萬元！竟是上山拔這個 11:582019/07/16 生活 優質影視內容 將挺過至暗時刻 04:092019/07/17 話題觀察 瓊斯盃》從善如流！新莊罰球圈地貼消失了 12:342019/07/18 體育 《資訊服務》訊連FaceMe AI，攻智慧金融刷臉市場 15:062019/07/18 財經 線西廢輪胎回收場鑑定出爐 大火竟是太陽能板惹禍 19:002019/07/18 生活 初選記者會後 韓國瑜傳給郭簡訊內容曝光 23:492019/07/18 政治 社會熱門新聞 他摟辭世「157cm紙板媽」拍畢業照 逼哭5萬人 - 社會 他收留女在家嘿咻N次 搬走後挨告性侵 - 社會 小白客逆向狂飆 機車騎士遭撞慘死 - 社會 - 中時 下課遇車禍 竹縣男童不治身亡 - 社會 怒被提分手 女「抓龍筋式」扯裂GG12公分 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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