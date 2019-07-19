炎熱夏季，為了讓民眾在冰、飲品吃的安心，台中市衛生局抽驗冷飲原料及產品，全數符合規定。（張妍溱攝）

炎熱夏季，為了讓民眾在冰、飲品吃的安心，台中市衛生局針對「台中購物節」優惠商家，首波抽驗冰品業者共計23件冷飲原料及產品，全數符合規定，維護消費者享用衛生又安全的冰品。

台中市食品安全處指出，「台中購物節」APP累計下載量已突破10萬人次，結合食衣住行育樂，好吃、好玩、好買，尤其夏季「冰品飲料」更是人氣選項。包括原料抽驗及食品良好衛生規範準則（GHP）、食品業者登錄、飲料標示稽查等。

食安處表示，第一波冷飲原料及產品抽驗共計23件，其中抽驗花茶、茶葉及青草茶原料檢驗農藥殘留4件、茶飲料及配料檢驗香豆素及著色劑4件，珍珠、粉圓等配料檢驗順丁烯二酸（酐）2件，全數符合規定。

「呷冰又能抽獎！」食安處呼籲，台中市美食琳瑯滿目、色香味俱全，民眾把握消費抽獎好機會；冰品業者應依食安法強化並落實衛生自主管理，製作符合衛生標準之食品，提升台中市餐飲服務品質，打造優質餐飲文化城市。

(中時 )