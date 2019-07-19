一般認為生薑可促進血液循環，有益身體健康，不過專家表示，並不是每個人都適合，包括肝炎患者、患有痔瘡或肝火旺盛的人都不宜食用，生薑。另外，生薑久放容易發霉、含有毒素，若不慎吃下肚恐增加罹患食道癌或肝癌機率。
俗話說：「四季吃生薑，百病一掃光」，不過根據微信《健康養身》報導，醫學研究發現，腐爛的生薑含有毒素，如果不小心吃下肚，可能讓食道癌或肝癌找上門，而且即使切除腐爛的部分，仍然有致癌風險。
此外，報導指出，下列三種人都不宜食用生薑，否則可能養生不成，反而傷身。
1. 肝炎患者
生薑易產生體內燥熱，肝火旺盛或肝炎患者應盡量避免，建議搭配山楂、菊花茶飲用較好。
2. 陰虛體質
容易口乾舌燥、手足發熱、失眠的人屬陰虛體質，由於生薑性味辛溫，陰虛體質的人吃了更容易上火，反而傷身。
3. 內熱較重者
患有咳嗽、痔瘡出血的人，除了要少碰辛辣油膩食物，也不宜食用生薑，建議多吃新鮮蔬果、多喝水較能幫助消除內熱。
(中時電子報)
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