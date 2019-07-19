馬修連恩熱愛臺灣文化。（獨一無二娛樂提供）

長居加拿大育空的國際環保音樂家馬修連恩，日前回台參與客家委會員的浪漫臺三線音樂企劃，預計7月將駐村進行音樂創作，除了在加拿大經營民宿事業外，他將於年底推出新專輯《浪漫臺三線-客家音樂地圖》。 馬修連恩表示，經營民宿最大收穫，是與10歲的兒子Ethan互動更緊密，父子倆常相陪作伴，少了臺灣教育的高壓，看著Ethan平安成長，馬修連恩欣慰表示：「對於小孩我從未期待他要出人頭地或是高人一等，我只期盼他平安健康並擁有健全人格。」

馬修連恩之前因忙於錄音工作，幾乎24小直都待在錄音室，有天兒子Ethan進到錄音室硬把他拉出室外，兩人有了短暫的親子滑板日。他也常帶Ethan到育空附近的森林區域到處走走與探險，父子倆發現地球暖化造成的影響越來越明顯，因為春天的育空突然降了一場雪，接著就回到了春天的樣貌，大自然就是親子間最佳的教室，透過這些互動，他更體悟到陪伴小孩一起成長的重要性。

熱愛臺灣文化的馬修連恩，常四處趴趴走，除了採集自然聲音，也尋找創作靈感，曾以臺灣黑潮海溝到玉山的頂峰，共8,000公尺距離，並以原民音樂為靈感創作專輯《8,000》，也曾配合客家電視台「台灣客翻天」發行原聲帶《旅客》，全新專輯則是以音樂地圖為概念，並以浪漫台三線為主題，以駐村方式深度探索，體驗臺三線上的客家庄文化，並將感受與體驗化為音樂創作。

(中時 )