線西國小對面的小路路面拋除一小段兩天了還沒補上。（吳敏菁翻攝）

美港公路鋪好的柏油又凹凸不平了。（吳敏菁翻攝）

美港公路鋪好的柏油又凹凸不平了。（吳敏菁翻攝）

怎麼到處都是路不平啊！日前和美縣和美鎮嘉卿路道路刨除修復，高低落差18公分，造成2名機車騎士摔傷，民眾陸續反映，線西國小對面的小路路面拋除一小段兩天了還沒補上，美港公路鋪好的柏油又凹凸不平了，反應10幾天過去了也都不處理，議員賴清美質疑，「難道要等出事了，再申請國賠？」

為了路平，近來加緊進行道路修復，但是陣痛期間，卻造成多起事故和不便，議員賴清美指出，和卿路路面刨除重新鋪設柏油工程，刨除長度約10公尺、寬4公尺，但外線車道刨除，連內側車道也被刨除3分之1，刨除的路面差距18公分，沒做好標示，造成騎士陸續摔倒。

賴清美指出，缺陷卻到處都有，反映了摔到情事後，更接到線西、和美都各地反應「路不平啊！施工拖拖拉拉，障礙搞太久了」。

賴清美說，線西國小對面的小路，侑誠回收廠前拋除一小段兩天了還沒補上，賣回收的進進出出，再不補好，真怕出意外。美港公路也陷凹洞，10幾天過去了，相關單位就是不當一回事，難道要出事了、申請國賠，再來推卸責任？實在很不應該。

縣府工務處回應表示，嘉卿路路面凹陷廠商進行路基改善，警示設施被民眾移開造成機車跌倒，工務處已請施工廠商加強做好交通維持措施。此外，線西國小的小路和美港公路等，也進行追究、盡速處理。

(中時 )