前太電董事長孫道存掏空公司200億元被判刑3年入監，目前在八德外役監服刑，日前提出第2次假釋申請，獲通過初審，不過，法務部矯正署12日召開假釋審查會複審，再次駁回他的申請案，依規定，孫要等10月才可以第3次提出申請。

矯正署假釋審查會本月12日複審認為，依據假釋審核參考原則，審酌孫道存的「犯行情節」、「犯後表現」及「再犯風險」，認為孫不符合假釋條件，將申請案駁回。

(中時 )