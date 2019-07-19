掏空太電200億坐監 孫道存假釋被駁 12:202019/07/19 中時 張孝義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前太電董事長孫道申請假釋遭到駁回。(中時資料庫) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前太電董事長孫道存掏空公司200億元被判刑3年入監，目前在八德外役監服刑，日前提出第2次假釋申請，獲通過初審，不過，法務部矯正署12日召開假釋審查會複審，再次駁回他的申請案，依規定，孫要等10月才可以第3次提出申請。 矯正署假釋審查會本月12日複審認為，依據假釋審核參考原則，審酌孫道存的「犯行情節」、「犯後表現」及「再犯風險」，認為孫不符合假釋條件，將申請案駁回。 (中時 ) #假釋 #孫道存 #申請案 #12 #假釋審查 也許您會感興趣 推薦閱讀 群益證券看本周指數區間10,700-10,950點 08:312019/07/15 財經 外資對台股持股市值站上四成 13:212019/07/15 財經 台股逐洞賽－華冠投顧分析師范振鴻 16:302019/07/15 財經 投資露營車吸金逾24億元 男判刑12年 14:072019/07/16 社會 關於首次登月的12件特別故事 23:082019/07/17 國際 力瑪攻太陽光電 重金建置12案場 04:102019/07/18 產業．科技 怒被提分手 女「抓龍筋式」扯裂GG12公分 12:192019/07/19 社會 社會熱門新聞 他摟辭世「157cm紙板媽」拍畢業照 逼哭5萬人 - 社會 他收留女在家嘿咻N次 搬走後挨告性侵 - 社會 小白客逆向狂飆 機車騎士遭撞慘死 - 社會 - 中時 下課遇車禍 竹縣男童不治身亡 - 社會 怒被提分手 女「抓龍筋式」扯裂GG12公分 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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