大陸家長一向深信不疑「中國人的數學天下無敵」,從超市算零錢秒殺外國人,到國際奧林匹克競賽「中國人包攬數學冠軍」,以及數年前英國學校引進上海數學教材,似乎都是例證。不過大陸網友「悅居英國」拿出一份研究報告指出,和10個科技較發達國家的12本教科書相比,大陸小學數學課本廣度僅排第7、深度第6、難度第5,「結果顯示,中國學生接受的數學教育可能比我們想像中弱得多。」

「悅居英國」指出,前幾年在英國很火的幾個新聞,英國學校引進上海數學教材,BBC引發爭論的《中國老師來了》紀錄片,還有在朋友圈裡不知道震驚了多少外國人的九九乘法表等等,都顯示中國人對數學的驕傲。但中國人接受的數學教育,難度是否真的碾壓全世界?「悅居英國」拿出2013年大陸西南大學數學統計學院的「國際小學生數學教科書難易度對比報告(An International Comparative Study on the Degree of Difficulty of Primary School Mathematics Textbooks)」, 比較全球科技較發達的10個國家12本小學數學課本,有了驚人發現。

從廣度上來看,法國第1、德國2個版本分占第2和第5、澳洲2個版本皆是第3、美國第6,日、韓、中國「同燈同分」都是第7名,新加坡第10名、俄國第11名。解析指出,西方國家的小學數學課本在廣度上表現較佳,亞洲國家相對較差,不過英國在這項評比墊底。

從深度上來看,法國仍是第1,之後依序是韓國、日本、俄國、德國,然後才是中國。從運算難度上來看,俄國最難,之後依序是法國、美國、澳洲、中國。

「悅居英國」務實地說,當然中國人的數學不差,也沒有傳說中那麼強,別忘了英國背誦的乘法口訣是12X12,印度更是背到19X19,但印度也沒「宣布自己數學全世界無敵」。

大陸西南大學則在結論中提出一個問題,「為何法德俄三國的數學最難,但他們學生在國際評比如PISA並不是最強?」這很有可能是因為東亞的文化使然,勤奮努力、升學主義以及父母的高度期待,使得東亞國家的數學愈教愈難,和西歐相當不同。

(旺報 )