由於安哥洛卡象龜數量稀少外型特殊，在國內外的寵物市場非常搶手。（范揚光攝）

台籍林姓男子委託報關業者，從馬來西亞報運進口熱帶魚1批共15箱，在關員開箱查驗時，發現其中1箱夾藏數十隻大小烏龜及鱷魚等動物，經國立屏科大野生動物保育服務中心鑑定，確認是一級保育類安哥洛卡象龜2隻、二級保育類棕靴稜背龜21隻、一般類巴西龜計27隻以及鱷魚3隻共53隻。

台北關表示，安哥洛卡象龜的原產地是非洲的馬達加斯加，最大特徵是淺棕色背甲隆起呈球狀，每塊甲上有明顯的年輪狀紋路，由於數量稀少外型特殊，因此吸引全球不少玩家爭相收藏飼養，不過因過度捕捉，野生數量目前估計只剩4百多隻，是瀕臨絕種的大型陸龜。

據了解，安哥洛卡象龜在國際市場計價方式為「每公分1千元美金」，被寵物界視為「地表最貴的烏龜」，而此次查獲的成年陸龜身長約40公分，在國內的黑市價格恐超過新台幣2百萬元。

國立台灣海洋大學水產養殖學系副教授黃之暘說，由外觀判定，這兩隻象龜的腹甲及背甲並沒有明顯的刮痕或擦傷，「品相良好」，應該是國外非法業者養殖販售。此外，由於牠們都是成年雄龜，因此很有可能是引進國內當作繁殖用的「種龜」。

台北關強調，由於安哥洛卡象龜受到瀕臨絕種動物植物國際貿易公約（CITES）規範，除了輸出入需要行政院農委會核准外，也需要輸出國政府CITES證明及經濟部國貿局輸入許可證，才可以輸入出，否則將依野生動物保育第40條規定，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以上150萬元以下罰金。

(中時 )