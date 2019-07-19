新北市2年內預計完成41處特色或共融遊戲場，新北市長侯友宜19日到市府記者室分享訪歐心得指出，北歐共融式遊具做得更細膩，不僅區分幼齡、學齡，對健康、亞健康與失能長者也提供不同設施，侯友宜說，新北市未來遊具將朝此方向設計，更希望結合物理治療師，把室內的復健場所帶到室外，讓市民不僅玩得開心，也玩得健康。

侯友宜說，他在首站芬蘭赫爾辛基的高齡公園體驗設施，發現與台灣一般公園相較，運動設施更能鍛鍊身體各部位，也設計得更細膩，如學齡兒童活動力旺盛，就不會與幼齡兒童混用設施，以免發生危險，讓家長更放心。

侯友宜也說，芬蘭的盪鞦韆沒有坐墊，只靠一條繩子，更能訓練平衡感，溜滑梯不是坐著滑，而是靠腋下與手的支撐力滑行，訓練肌耐力，遊具設計大膽充滿挑戰性，也有其功能性，且有絕對安全性。

「用得到的才是你的」侯友宜說，很多人希望興建兒童樂園，或是大型遊樂場，但這些地方每到假日塞滿人，一般人根本很少有機會體驗，他認為應該在每個社區都打造共融式公園，平常下課、放假就在家旁邊玩樂體驗，這才是他想做的，新北接下來的公園設計，也都將朝更細膩細緻方向設計。

(中時 )