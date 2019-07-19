2019.07.18新聞深喉嚨

英國《金融時報》誣指大陸國台辦直接指揮中時集團編輯台，資深媒體人黃暐瀚昨在《新聞深喉嚨》指出，如果國台辦天天打給同一個電視台，國安單位都沒掌控到，那國安單位可以收一收回家了，完全不合邏輯。他並指出，《金融時報》在2015年7月賣給「日本經濟新聞社」，和之前抹黑看中天電視台收五百元的《東京電視台》，恰巧是同一個老闆，都是「日本經濟新聞社」。

《金融時報（Financial Times）駐台記者席佳琳（Kathrin Hille）於7月16日發出一篇英文報導，主標題為Taiwan primaries highlight fears over Chinas influence on media，意指「台灣總統大選初選凸顯對於中國影響媒體的恐懼」，副標題Pro-Beijing media credited with Han Kuo-yus victory to lead opposition in presidential election，意為「親北京媒體被認為有功於韓國瑜贏得在野黨總統候選人提名」。

《中央社》立刻翻譯並且推播席佳琳的文章，資深媒體人黃暐瀚昨在《新聞深喉嚨》指出，若果真如此，席佳琳應該向中天、中時高層求證，並且向國台辦求證再出稿，而不是「有人告訴我，我就這樣寫。」

黃暐瀚說，如果國台辦真的下指導旗，那中天播出畫面應該避開所有國旗，你說國台辦可以天天打電話進來，而我們的國安單位都沒有掌或到國台辦打給某一個電視台，我們的國安單位可以「收一收回家了」。

黃暐瀚指出，前陣子東京電視台6月播出「民主女神最後的挑戰」報導，訪問小吃店老闆「播特定頻道可減免500元折扣」，接著畫面停在中天新聞；事後記者求證，東京電視台卻相應不理。該家老闆也跳出來喊冤，指出現場餐廳電視放的都是體育頻道。

而好巧不巧，黃暐瀚指出，這兩家媒體老闆恰都是「日本經濟新聞社」，不得不讓人連想背後有政治操作。大家以為《金融時報》是英國媒體，其實2015年7月已經賣給日本經濟新聞社。如今這媒體集團抹黑中天已經出現第二起，黃暐瀚說，他相信接下來還會有第三起。

(中時電子報)