2019.07.18新聞深喉嚨

英國《金融時報》誣指大陸國台辦直接指揮中時集團編輯台,資深媒體人黃暐瀚昨在《新聞深喉嚨》指出,如果國台辦天天打給同一個電視台,國安單位都沒掌控到,那國安單位可以收一收回家了,完全不合邏輯。他並指出,《金融時報》在2015年7月賣給「日本經濟新聞社」,和之前抹黑看中天電視台收五百元的《東京電視台》,恰巧是同一個老闆,都是「日本經濟新聞社」。

《金融時報(Financial Times)駐台記者席佳琳(Kathrin Hille)於7月16日發出一篇英文報導,主標題為Taiwan primaries highlight fears over Chinas influence on media,意指「台灣總統大選初選凸顯對於中國影響媒體的恐懼」,副標題Pro-Beijing media credited with Han Kuo-yus victory to lead opposition in presidential election,意為「親北京媒體被認為有功於韓國瑜贏得在野黨總統候選人提名」。

《中央社》立刻翻譯並且推播席佳琳的文章,資深媒體人黃暐瀚昨在《新聞深喉嚨》指出,若果真如此,席佳琳應該向中天、中時高層求證,並且向國台辦求證再出稿,而不是「有人告訴我,我就這樣寫。」

黃暐瀚說,如果國台辦真的下指導旗,那中天播出畫面應該避開所有國旗,你說國台辦可以天天打電話進來,而我們的國安單位都沒有掌或到國台辦打給某一個電視台,我們的國安單位可以「收一收回家了」。

黃暐瀚指出,前陣子東京電視台6月播出「民主女神最後的挑戰」報導,訪問小吃店老闆「播特定頻道可減免500元折扣」,接著畫面停在中天新聞;事後記者求證,東京電視台卻相應不理。該家老闆也跳出來喊冤,指出現場餐廳電視放的都是體育頻道。

而好巧不巧,黃暐瀚指出,這兩家媒體老闆恰都是「日本經濟新聞社」,不得不讓人連想背後有政治操作。大家以為《金融時報》是英國媒體,其實2015年7月已經賣給日本經濟新聞社。如今這媒體集團抹黑中天已經出現第二起,黃暐瀚說,他相信接下來還會有第三起。

(中時電子報)