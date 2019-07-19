2020總統大選進入倒數半年，藍綠兩黨候選人皆已對位，最新民調顯示，高雄市長韓國瑜不管在藍綠對戰、三角督對決，甚至四方競逐下，都可望得到三至四成的支持度，領先蔡英文總統6％至12％，代表民進黨出征的蔡英文勢必面臨一場連任苦戰。另外，有過半民眾不支持郭台銘脫黨參選，且也更不支持郭柯配角逐2020。

根據「品觀點」委託全方位民調中心最新民調顯示，藍綠對戰的話，高雄市長韓國瑜擁41.1％支持度，蔡英文總統有33.7％，兩人相差7.4％。若是「蔡、韓、柯」三角督，韓國瑜支持度略降為36.4％，但他與蔡英文間的差距拉大為12.2％，柯、蔡旗鼓相當。若是「蔡、韓、郭」三方對決，韓為33.2％、蔡有27.1、郭獲25.9％。假使四方競逐，韓仍以32.3％領先群雄，依序為蔡22.1％、郭18.4％、柯16.4％。

前鴻海董事長郭台銘自初選結果揭曉後未曾露面，僅發布聲明恭喜韓國瑜勝出，強調自己對中華民國的熱愛永不改變，郭的幕僚劉宥彤則說脫黨是假議題，根本沒有和柯陣營聯繫。民調指出，53.5％民眾不支持郭台銘脫黨參選，且有54.8％民眾不支持「郭柯配」參選總統。

另一方面，韓國瑜雖已獲得代表國民黨前進總統府入場卷，但發起罷免韓國瑜的公民割草行動、「Wecare高雄」，日前宣布連署書已突破13萬份。民調顯示， 有48.6％表示不支持罷免韓國瑜，僅38％表示支持，不過，高雄市民中，支持罷免韓國瑜與反對者旗鼓相當，但支持比例以1.6％差距高於反對者。

對於韓國瑜、柯文哲帶職參選總統的正當性，調查結果顯示，分別為51.2％、49.7％民眾不支持韓、柯帶職參選，且有46％、47.5％民眾認為韓、柯應主動請辭市長一職參選2020總統。

此民調施作期間為7月16日至17日，採市話「電腦輔助電話調查」進行，以年滿20歲以上民眾為調查對象，有效樣本為1084份，在95％信心水準下，抽樣誤差在±2.98％以內。

(中時 )