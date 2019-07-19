◎不怕遭邊緣化 柯喊我最輕鬆

台北市長柯文哲近期開大砲猛轟藍綠，繼日前告白「我恨小英，韓市長讀得書只夠作被北農董事長」，今受訪再度狠酸「台灣只剩草包跟菜包可選擇，實在真糟糕！」面對藍綠來勢洶洶，柯恐遭邊緣化，柯則說，每個人都很焦慮，只有我是最輕鬆的。

◎助郭韓聯繫？馬英九：全力以赴

國民黨內總統初選由高雄市長韓國瑜勝出，而前鴻海董事長郭台銘接下來動態未明，初選後隨即出國，讓黨內陷入分裂焦慮。對於是否會協助國民黨整合？前總統馬英九今受訪強調「當然！我們會全力、全力」，並表示現在還沒碰到郭台銘，「我們希望他不會（脫黨）」

◎與男友首合作 新科影后新作曝光

新科台北電影獎影后李亦捷在頒獎典禮上認愛交往1年多的攝影師男友「雞蛋」，巧的是，在她影后加冕之後，今年底有望曝光的新作品《150米的人生可能》，是行為錄像藝術家崔廣宇的跨領域創作，由李鼎執導，演出陣容除了她還有楊鎮、福地祐介，而攝影正是雞蛋，為情侶檔首度合作。

◎星級套餐快閃 微風南山「食」在精彩

微風南山主廚之夜-仲夏饗食祭今（19日）起開跑，全館各樓層排隊美食餐廳推出限定優惠、限定餐點；高樓層餐廳Smith＆Wollensky、新葡苑46或6F-D弐拾弐、7F-Trine＆Zen等餐廳也推出3日限定餐飲優惠，新櫃捲捲冰ROLL ICE CREAM FACTORY及金鍋韓式豆腐鍋也參與；今晚有殿堂級名廚客座，首3日還有米其林限「食」星級套餐，要讓饕客和消費者「食」在精彩。

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(中時電子報)