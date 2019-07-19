為防失能者慢性病惡化，導致失能狀況加劇，衛福部長照司今（19）日起推出「居家失能個案家庭醫師照護方案」，讓失能的民眾可接受醫師及護理師的家訪、個管服務，同時還能免費「預立醫療決定（AD）」，試辦至明年年底，預計將有超過9萬人受惠。

衛福部表示，台灣老年人口比率已於2018年3月達14.05％，成為高齡社會，預計將於2026年成為超高齡社會，有逾20％民眾是老年人。

另依健保資料顯示，2016年老年人口使用健保醫療費用占總費用34.96％，老人每人使用門診醫療費用比非老人「高出3倍」，且老人又具較高的慢性病盛行率，因此人口結構快速老化將造成未來健保財務相當大的負擔，盼透過試辦醫師、護理師定期家訪，預防慢性疾病惡化導致民眾失能或失能程度加劇。

衛福部長照司簡任技正吳希文表示，失能的民眾只要經過各地社會局「長期照顧管理中心」評估通過，即可參加試辦方案。護理師每月會透過視訊、打電話等方式，關心民眾的血壓血糖控制、健康諮詢、用藥協助等健康狀況，每四個月會有一次面對面訪視，而醫師每半年也會親自家訪，評估民眾健康並開立意見書。

另外，護理師、醫師也會藉此機會向民眾推廣免費「預立醫療決定（AD）」，吳希文表示，簡單來說，部分長者對於未來的醫療手術或行為，會想提前做好決定，可透過「先諮商、接著預先決定」，例如：民眾要求未來緊急狀況時不要插管治療、或不要急救等，而衛福部將向完成AD簽署的單位提供補助。

至於配合的醫療機構，吳希文指出，將由地方基層的診所開始簽訂特約，作為主力機構，且將不限於家醫科醫師。成為特約診所後，將由各地社會局「長期照顧管理中心」派案，但每位醫師、護理師最多收案200人。此試辦方案將持續進行至明年年底，衛福部將視結果進行調整。

(工商 )