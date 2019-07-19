C.T.O在首爾英國村拍新歌MV。（環球提供）

C.T.O在首爾英國村拍新歌MV。（環球提供）

男團C.T.O新歌〈Super Girl〉MV特地前往首爾英國村取景，拍攝當天一早開拍沒多久，正在拍攝梓鑫個人對嘴畫面時，突然出現一群從遊覽車走下來的制服學生，宛如日本綜藝節目「校園封神榜」的情節般，一位高中同學在同班同學的鼓勵下，害羞地跑到梓鑫面前表白：「 我很喜歡你，請繼續加油！」突如其來的告白讓梓鑫受寵若驚，回過神後臉紅不已地一直向同學鞠躬致謝。

〈Super Girl〉由團員仕偉作詞，描寫戀愛時的酸甜還有相愛的勇氣，沒什麼戀愛經驗的仕偉，被其他團員笑虧是在幻想中創作出來的，仕偉透露喜歡姊姊型，有被保護的感覺；日前C.T.O飛往韓國拍MV，身在異鄉仍獲大批粉絲支持，讓團員們頓時讓充滿信心；特別的是，拍攝時老闆羅志祥特別下海教戲，指導梓寧演出戀愛中忐忑的心情時，小豬笑言：「演緊張不是讓人感覺尿急喔！」

輪到薛恩上場時，被要求對著鏡頭表現時而羞澀、時而放電，小豬也教他假想前方有個對象，正式開拍時，薛恩想像有位日系長髮的可愛女孩，果真順利拍完。C.T.O將在本周六、日分別於高雄台中、台北西門町舉辦的簽唱會上，首度唱跳〈Super Girl〉，詳情見官方公告。

(中時 )